In Dresden soll es am Dienstag zu einem Übergriff auf einen vierjährigen arabischstämmigen Jungen gekommen sein. Wie die Polizeidirektion in Dresden am Freitag mitteilte, soll das Kind von einem Unbekannten verletzt worden sein. Es sei in Begleitung seiner tunesischen Mutter auf einem Laufrad den Fußweg entlanggefahren.