Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe dürfen wie angekündigt am Mittwoch ab 10 Uhr wieder Besucher in das Dresdner Residenzschloss. Das Historische Grüne Gewölbe, die rekonstruierte barocke Schatzkammer der sächsischen Kurfürsten und Könige, bleibt vorerst weiter geschlossen. Das teilten die Staatlichen Kunstsammlungen mit. Im Juwelenzimmer, dem Tatort, sowie wie im Wappenzimmer und im Pretiosensaal läuft noch die Spurensuche der Kriminalisten. Zugleich haben die Staatlichen Kunstsammlungen mit der Bestandsaufnahme der Verluste und Schäden durch den Einbruch am Montagmorgen begonnen.