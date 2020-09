Der Goldene Reiter in Dresden erstrahlt nach der Restauration wieder in vollem Glanz. Seit Juli wurde das Wahrzeichen für 30.000 Euro restauriert und war dafür mehrere Wochen verhüllt. Am Wochenende präsentierte sich August der Starke auf seinem Ross in neuem Glanz den Besuchern vom Keramikmarkt.



Das Denkmal erhielt eine Komplettpflege - Schäden durch witterungsbedingte Einflüssen wie Wind, Staub, Ablaufspuren durch Regenwasser und Mikrorissbildung durch Temperaturwechsel wurden beseitigt. Außerdem wurde die Vergoldung erneuert.