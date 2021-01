In der Dresdner Innenstadt ist am Freitag an einer Ampelanlage eine sogenannte Restrot-Anzeige in Betrieb genommen worden. Die Geräte wurden an der Ampel Petersburger Straße/Kreuzstraße installiert. Bei den Restrot-Anzeigen handelt es sich um kleine rechteckige Kästen mit veränderlicher Zahlenanzeige. Sobald die Ampel für Autos auf Rot geht, startet in den daneben hängenden Kästen der Countdown, die Zeit bis zur grünen Ampel wird heruntergezählt.

Für Fußgänger startet der Countdown, sobald der Anforderungsknopf für die Grün-Schaltung gedrückt wurde. Autofahrer sollen an so einer Anlage den Motor abstellen können. Restrot-Anzeigen sind in Asien sehr verbreitet oder auch in amerikanischen Großstädten. Das Dresdner Pilotprojekt wird vom Bund mit 14.000 Euro gefördert. Die neue Anlage kostet doppelt so viel. Solche Ampeln können den Angaben zufolge nur dort intalliert werden, wo keine Busse oder Straßenbahnen eine Vorrangschaltung auslösen können.



Eine vergleichbare Ampel mit Restrot-Anzeige für Autofahrer gibt es bereits in der Radeburger Straße zwischen Stauffenbergallee und Autobahnanschlussstelle Dresden-Hellerau. Die Frage danach, ob noch weitere Ampeln mit Countdown in Dresden geplant sind, ließ die Pressestelle im Rathaus zunächst unbeantwortet.