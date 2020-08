Nach einem waghalsigen Abstieg an der Steilküste von Rügen sind zwei junge Männer aus Dresden von Rettungskräften geborgen worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wollten die beiden 19 und 18 Jahre alten Urlauber am Montag etwa zwei Kilometer nördlich vom Königsstuhl bei Sassnitz einen etwa 70 Meter hohen Steilhang hinabklettern. Dabei rutschte der 19-Jährige ab und konnte sich in etwa 60 Metern Höhe nur noch an einem Ast festklammern. Sein Bekannter konnte ihm nicht helfen.