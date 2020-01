Der Schuldspruch gegen die sechs Angeklagten im Alter zwischen 25 und 31 Jahren lautete auf Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Sprengstoffexplosionen. Das Gericht ging davon aus, dass die "Freie Kameradschaft Dresden" nicht von Anfang an auf Gewalt aus war, sich aber nach ihrer Gründung im Juli 2015 schnell radikalisiert und wiederholt Gewalttaten gegen Ausländer, Andersdenkende und Polizisten verübt hatte. Ihre Motive seien dabei Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gewesen. So hatten sie sich 2015 an rechtsextremen Krawallen vor einer Flüchtlingsunterkunft in Heidenau beteiligt und sollen ein linksalternatives Wohnprojekt in Dresden angegriffen haben.



Ein Prozess gegen weitere Mitglieder der Kameradschaft läuft noch. Andere Verfahren sind bereits abgeschlossen.