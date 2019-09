"Ich bin überzeugt, dass mein Rücktritt der SPD in Dresden helfen kann, sich neu aufzustellen", verkündete Richard Kaniewski nach der Vorstandssitzung. Bereits nach den Stadtratswahlen Ende Mai hatte der 34-Jährige laut eigener Aussage gegrübelt, ob er die SPD weiterhin anführen soll. Damals kamen die Sozialdemokraten nur auf 8,8 Prozent. Der Vorstand beschloss, sich komplett auf die Landtagswahlen Anfang September zu konzentrieren. Hier holten die Sozialdemokraten 8,5 Prozent aller Stimmen und landeten in Dresden nur auf Platz fünf. "Ich brauchte erst mal eine Weile, um mir die Ergebnisse anzugucken", begründet Kaniewski seine späte Entscheidung.

15 Jahre war Richard Kaniewski im Vorstand der Dresdner SPD tätig, unter anderem als Juso-Chef. Seit April 2016 hatte der 34-Jährige den Vorsitz der Dresdner Sozialdemokraten inne. Ein Jahr später kandidierte er erfolglos für den Bundestag. Erst in diesem Jahr wurde Kaniewski im Wahlbezirk 1 (Altstadt) in den Dresdner Stadtrat gewählt. Dieses Mandat will er behalten: "Ich würde den Wählerauftrag gerne erfüllen und die Fraktion unterstützen. Das wird eine extrem schwere Aufgabe werden."