In Dresden hat die Polizei am Dienstag ihre Verkehrssicherheitsaktion "Respekt durch Rücksicht!" gestartet. Zum Auftakt überwachten Fahrrad-Polizisten am Vormittag den Verkehr am vielbefahrenen Albertplatz nördlich der Dresdner Innenstadt. Und sie hatten viel Arbeit. Allein in den ersten zwei Stunden ahndeten die Beamten nach eigenen Angaben 16 Rotlicht-Verstöße von Autofahrern. Aber auch 16 Radfahrer wurden erwischt, als sie rote Ampeln ignorierten. Die tatsächliche Zahl der Rotlicht-Sünder war noch höher, aber nicht alle gingen der Polizei ins Netz. Für diesen Verkehrsverstoß kassieren nicht nur Autofahrer, sondern auch die Radler Punkte in Flensburg.