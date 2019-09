Bei der neunten Benefiz-Regatta zugunsten krebskranker Menschen sind am Sonnabend in Dresden Hunderte Freizeitsportler, Patienten und Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen in Viererbooten gegeneinander angetreten. Dabei wurden Spenden gesammelt, um Therapieprogramme für Menschen mit Krebserkrankungen finanzieren zu können und die Forschungsarbeit zu unterstützen.