Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Montag der ehemalige kirchliche Rundfunk- und Senderbeauftragte beim Mitteldeutschen Rundfunk, Bernd Richter, gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. Richter war von 1997 bis 2007 als Rundfunkbeauftragter tätig und in dieser Zeit für kirchliche Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig. Zu seinen Aufgaben gehörte uunter anderem die Zusammenarbeit mit Pfarrerinnen und Pfarrern seiner Kirche in der Rubrik "Wort zum Tag", die jeden Morgen bei MDR SACHSEN gesendet werden.

Richter stammte aus Dresden und absolvierte nach der Schule zunächst eine Werkzeugmacherlehre bei den Kamera- und Kinowerken seiner Heimatstadt. Nach kurzer Tätigkeit als Werkzeugmacher entschied er sich 1961 für ein Theologiestudium am Theologischen Seminar in Leipzig. Als Gemeindepfarrer war er unter an der Marienkirche in Pirna tätig. 1982 übernahm er das Pfarramt im Neubaugebiet Pirna-Sonnenstein, wo er ein modernes Kirchgemeindezentrum aufbaute.