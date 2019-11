Buchautorin Sabine Ebert stellt am Dienstagabend in Dresden offiziell ihr neues Buch vor. Der Band "Herz aus Stein" ist der vierte Teil der Roman-Serie "Schwert und Krone". Bereits am Montagabend war die Autorin in Freiberg zu Gast und hatte zum Verkaufsstart ihres Buches für mehr als 100 Fans Autogramme gegeben. Die gebürtige Berlinerin Sabine Ebert lebte jahrelang in Freiberg und wohnt neuerdings in Dresden.