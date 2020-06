Sachsen will den Unternehmen im Freistaat mit einem Konjunkturpaket aus der Corona-Krise helfen. Bei der Kabinettssitzung am Dienstag in Chemnitz hat die Regierung dafür das Impulsprogramm "Sachsen startet durch" beschlossen. Teil dieses Programms soll ein sogenannter Stabilisierungsfonds in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro werden, der bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eingerichtet werden soll. Damit kann sich das Land für eine begrenzte Zeit an in Not geratenen Unternehmen beteiligen - und so deren Liquidität sichern.