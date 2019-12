"Der Freistaat Sachsen steht heute so gut wie noch nie in seiner (...) Geschichte da." So steht es im Vorwort des Jahresberichts 2019 des Sächsischen Rechnungshofs, der am Montagmittag in Dresden vorgestellt wird. Die Finanzkontrolleure bescheinigen Sachsen für das Halbjahr 2017 "eine insgesamt ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung". Gleichzeitig nutzten sie ihren Bericht für mahnende Worte an die künftige neue Landesregierung, auch weiterhin "mit haushaltswirtschaftlicher Vernunft und Ordnungsmäßigkeit" zu arbeiten.