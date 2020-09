Die Schweizer United Rivers AG aus Basel darf die insolvente Sächsische Dampfschiffahrt GmbH (SDS) übernehmen. Wie eine Sprecherin des Bundeskartellamtes am Dienstag mitteilte, wurde der mögliche Erwerb durch die Behörde erlaubt. Damit sind die Voraussetzungen für eine Übernahme des Dresdner Traditionsunternehmens geschaffen. Zu weiteren Details will sich das Unternehmen bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen in Dresden äußern.