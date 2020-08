Die Mitarbeiter wurden bereits am Dienstagabend über den aktuellen Stand informiert. Der Verein "Weiße Flotte Dresden - Freunde der Sächsischen Dampfschiffahrt" fürchtet, dass diese bei einem Zuschlag an den oder die Meistbietenden zerschlagen wird. Er sammelt seit zweieinhalb Wochen Geld, um die SDS zu erwerben und in der Heimat zu erhalten. "Die Entscheidung ist ja noch offen, und wir sind im Bieterverfahren mit drin", gibt sich Vizevorsitzende Nicole Scholze zuversichtlich. Beim aktuellen Spendenstand lässt sich der Verein aber nicht in die Karten schauen. Laut Scholze, selbst Fachanwältin für Insolvenzrecht, geht es um ein Kulturgut. Das Thema sei für viele Herzenssache wie damals der Wiederaufbau der Frauenkirche. meint sie.



Der im Herbst 2019 gegründete Freundeskreis will, dass die Weiße Flotte in ihrer Heimat in öffentliche Hand kommt. "Wenn Staat und Anrainergemeinden der Elbe das nicht machen und danach sieht es momentan aus, sollte sie gemeinnützig in der Region gehalten werden." Das ginge in Form einer Stiftung oder einer gemeinnützigen Gesellschaft. 100 000 Euro sollen in einem Crowdfunding-Projekt zusammenkommen.