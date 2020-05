Niedrigwasser in der Elbe, zurückgehende Passagierzahlen und jetzt noch die Corona-Krise. Die Sächsische Dampfschiffahrt gerät immer mehr ins Schlingern und steht offenbar vor der Pleite. Am Mittag versammelten sich etwa 80 Mitarbeiter des Unternehmens an der Anlegestelle in Dresden, um ein Zeichen gegen den drohenden Untergang und für eine mögliche Rettung des Traditionsunternehmens zu setzen.