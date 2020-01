Am Sonnabend werden in Dresden die Sächischen Sportkronen verliehen. Auf der Sächsischen Sportgala im Congress Center Dresden sollen laut Landessportbund am Abend die Sieger der alljährlichen Umfrage bekannt gegeben werden. Verliehen werden die Sportkronen aus Meißner Porzellan unter anderem für den Trainer der Jahres. Auch der Nachwuchs soll geehrt werden. Der MDR überträgt die Gala ab 20:15 Uhr im Livestream. Zuvor berichtet der MDR SACHSENSPIEGEL in seinem Sportblock live aus dem ICC.