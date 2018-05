Die Natur- und Umweltschule Dresden steht sieben Jahre nach ihrer Gründung vor dem endgültigen Aus. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat den Anspruch der privaten Grundschule auf eine staatliche Genehmigung jetzt zurückgewiesen. Die Richter in Bautzen änderten damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden von 2015. Darin war die Sächsische Bildungsagentur, heute Landesamt für Schule und Bildung, verpflichtet worden, über den Genehmigungsantrag neu zu entscheiden.

Sachsens oberste Schulaufsichtsbehörde hatte sich von Anfang an geweigert, die freie Grundschule mit ihrem Konzept des naturnahen Unterrichts zu genehmigen. In zweiter Instanz bekam sie nun recht. Im seinem schriftlichen Urteil erklärt das Oberverwaltungsgericht unter Verweis auf Artikel 7 des Grundgesetzes, "dass Kinder grundsätzlich auf eine öffentliche Grundschule zu gehen haben. Ausnahmen davon gibt es für Bekenntnis- oder Weltanschauungsschulen und für Schulen, an deren Betrieb ein besonderes pädagogisches Interesse besteht." Letzteres könne die Natur- und Umweltschule Dresden nicht nachweisen.