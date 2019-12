Ein Sachse als Weltbürger - Peter Schreier wurde am 29. Juli 1935 in Meißen geborgen. Er wuchs in einem Kantorenhaushalt in Gauernitz auf, wurde nach eigener Aussage schon als Baby auf dem Flügel in den Schlaf gewiegt.

- Als Grundschüler sang Schreier im Dresdner Kreuzchor, wo sein Talent dem Kreuzkantor Rudolf Mauersberger auffiel.

- Nach dem Gesangsstudium feierte Schreier Erfolge in Dresden, Berlin, bei den Bayreuther Festspielen, in Salzburg und in Mailand.

- Weltberühmt wurde der Sachse als Mozartsänger, Bach-Interpret und Opernsänger.

- 2005 beendete er seine internationale Gesangskarriere bei einem Konzert in Prag.