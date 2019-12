Der bei Bauarbeiten an der Augustusbrücke in Dresden herabgefallene Stein ist geborgen worden. Das Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden teilte mit, dass der Sandstein in die Elbe gefallen war. Um Gefahren für die Schifffahrt auszuschließen, war am Dienstag der betroffene Brückenbogen für die Schiffsdurchfahrt gesperrt worden. Experten des Wasser- und Schifffahrttamtes haben am Mittwoch die Baustelle überprüft. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Sperrung der Elbe "zeitnah" wieder komplett aufgehoben werden.