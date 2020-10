Das Bauamt in Dresden hat den Abbau der Zelte des Zirkus Sarrasani am Elbufer angeordnet. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, gibt es für die aufgestellten Container und Zelte keine Baugenehmigung. Man habe deshalb den Abbau verfügt und die verantwortliche Sarrasani Entertainment GmbH über den Beschluss informiert, hieß es.