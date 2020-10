Am neuen Standort haben am Montag bereits die Aufbauarbeiten begonnen. Ursprünglich stand das Zelt am Ostra-Ufer neben der Marienbrücke. Dafür hatte Andre Sarrasani jedoch keine Baugenehmigung. Nach einigem Hin und Her musste er alles wieder abbauen. Das Grundstück am jetzigen Standort in der Nähe des Elbeparks gehört einem Lagerraumanbieter, der aber erst im nächsten Jahr bauen will. Die neue Spielzeit der Dinner-Show beginnt nach Angaben von André Sarrasani am 20. November und geht bis zum 7. Februar 2021.