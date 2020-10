Die Bundespolizei sucht Zeugen einer Sachbeschädung an der S-Bahn Richtung Klotzsche. Am vergangenen Sonnabend haben gegen 7:30 Uhr morgens zehn Unbekannte die S-Bahn am Bahnhof Dresden-Klotzsche die Notbremse gezogen, die Türen blockiert und besprüht. Waggons wurden auf einer Fläche von 70 Quadratmetern in Minutenschnelle mit schwarzer und silberner Farbe besprüht. Die Bundespolizei bezifferte den materiellen Schaden als vierstellige Summe. "Die ganze Aktion dauerte nur etwa fünf Minuten, so dass beim Eintreffen der Bundespolizei keine Täter mehr ermittelt werden konnte", erklärte die Bundespolizei.