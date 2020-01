Nach ausländerfeindlichen Parolen und dem Angriff auf einen Schauspieler des Kabaretts "Herkuleskeule" in Dresden hat das Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen übernommen. Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum prüfe eine politische Motivation, wie eine LKA-Sprecherin am Montag sagte. Die mutmaßlich rechten Pöbler hatten die Aufführung des Stückes "Betreutes Denken" am Samstagabend massiv gestört, sie wurde daraufhin unterbrochen. Als zwei Darsteller die Gruppe zur Rede stellten, wurde ein 37 Jahre alter Schauspieler mit einem Bierglas beworfen und am Kopf leicht verletzt.