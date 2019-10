Am Alberthafen in Dresden ist wieder kommerzielle Binnenschifffahrt möglich. Wie Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) mitteilte, ist die "Durststrecke" beende. Am Mittwochmorgen habe das erste Schiff nach fünf Monaten Niedrigwasser im Alberthafen angelegt. Das Schiff kam aus dem tschechischen Binnenhafen Decin und war mit rund 700 Tonnen Schrott beladen.

Aufgrund der positiven Pegelprognosen seien bereits weitere Schiffsverladungen an den Häfen der SBO-Gruppe geplant, hieß es von dem Unternehmen. So werde in den nächsten Tagen ein 190 Tonnen schwerer Trafo in Dresden verladen, der Anfang nächster Woche nach Antwerpen gebracht werden soll. Die Verladung eines weiteren Trafos mit 183 Tonnen Gewicht sei in der kommenden Woche geplant. Aßerdem soll noch an diesem Freitag ein weiteres Schiff mit rund 700 Tonnen Schrott im Hafen Decin beladen werden, welches dann am Montag im Alberthafen entladen werde, so Unternehmenssprecherin Mandy Hofmann.