Ein 86 Meter langer und zwölf Meter breiter Schiffstorso wartet seit Tagen an der deutsch-tschechischen Grenze auf seine Weiterfahrt. Das Schubschiff samt Torso ist Richtung Niederlande unterwegs. Sturm "Sabine" hat die Reise in dieser Woche erschwert. Am Donnerstag soll die Fahrt fortgesetzt werden.

Der Koloss wartete seit Juni in der Werft im tschechischen Lovosice auf seinen Abtransport. Durch die anhaltende Trockenheit im vergangenen Jahr waren die Pegelstände zu niedrig, um mit dem Koloss über die Elbe zu fahren. Erst in der vergangenen Woche führte die Elbe genug Wasser mit sich. Der Dresdner Kapitän Lutz Peschel machte sich mit seinem Schubschiff "Edda" auf den Weg, um den Torso nach Magdeburg zu begleiten.



Der 57-Jährige verfügt über die nötige Schiffsführer- und Streckenpatente für den Abschnitt vom nordböhmischen Lovosice nach Magdeburg. "Das haben nicht viele", so Peschel stolz. Doch kurz nachdem sich die Crew auf den Weg Richtung Dresden machte, musste die Fahrt gestoppt werden. Sturmtief "Sabine" hatte die Region erreicht. "Wir dürfen nur bis zu einer Windstärke von 20 Kilometern pro Stunde fahren", so Peschel.