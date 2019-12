Ein Zettel in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hat am Montagmorgen für Irritationen gesorgt. An der Scheibe des Busses der Linie 90, die zwischen Dresden-Löbtau und Gompitz verkehrt, war im Einstiegsbereich in altdeutscher Schrift zu lesen: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer". Peter Dörffel war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er das las: "Ich war baff, als ich den Zettel beim Einsteigen sah. Im ersten Moment war ich kaum verwundert, da solche Taten in den letzten Jahren immer salonfähiger geworden sind", sagte der 23-Jährige. Er machte ein Foto und schickte es an die Dresdner Verkehrsbetriebe.