Der Negativpreis "Schleudersachse" geht in diesem Jahr erstmals an den Freistaat. Das gab der Bund der Steuerzahler nach dem Ende der Online-Abstimmung bekannt. In einer Abstimmung votierte mehr als die Hälfte der Teilnehmer für ein nie genutztes Containerdorf für Flüchtlinge. Sachsens Landesregierung hatte es als Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden im Stadtteil Johannstadt errichten lassen und drei Jahre Miete dafür gezahlt. Dann kaufte sie die 500 Container und ließ sie abbauen. Das Ganze kostete laut Steuerzahlerbund rund 7,8 Millionen Euro.