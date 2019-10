Schlewitt leitet seit Juli 2018 das Europäische Zentrum der Künste in Dresden-Hellerau. Die Intendantin wurde 1961 in Leipzig geboren, studierte Theaterwissenschaft an der Humboldt Universität Berlin und arbeitete von 1985 bis 1993 an der Akademie der Künste in Ost-Berlin. Danach wirkte sie als Dramaturgin und Kuratorin an verschiedenen freien Produktionshäusern wie Podewil Berlin, Forum Freies Theater Düsseldorf und HAU Berlin. Bis zu ihrem Wechsel nach Dresden war Schlewitt zehn Jahre lang Leiterin der Kaserne Basel, dem größten Zentrum der Freien Szene in der Nordwestschweiz.