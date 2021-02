Erneut Schmierereien im Dresdner Westen

Unbekannte haben in Dresden-Löbtau Tür und Fenster eines Büros sowie eine Brücke mit politischen Parolen beschmiert. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei geht davon aus, dass die Taten im Zusammenhang mit ähnlichen Botschaften an einer Moschee stehen. Die Moschee war in der Nacht zu Mittwoch besprüht worden, mit Schriftzügen, die bis zu drei Meter lang waren. Einer dieser Schriftzüge richtete sich gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu allen diesen Schmierereien.

Auf der nahegelegenen Löbtauer Straßenbrücke ist wiederum in grauer Schrift ein weiterer Spruch zu lesen. Bildrechte: Roland Halkasch