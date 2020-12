In Dresden ist ein Senior um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Die Polizei teilte mit, der 80-Jährige habe am 21. Dezember einen Anruf eines angeblichen Generalstaatsanwaltes erhalten. Der Anrufer sagte dem Senior, gegen ihn laufe ein Strafverfahren, er solle deshalb an die Türkei ausgeliefert werden. Zur Vermeidung der Auslieferung müsse er Geld überweisen, was er daraufhin auch tat. Nachfolgend gab es laut Polizei bis Heiligabend weitere Anrufe mit Geldforderungen. Der Betrogene überwies abermals Geld.



Zur genauen Geldsumme wurden keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an.