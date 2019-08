Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen plant die Schülerbewegung "Fridays for Future" eine Reihe von Aktionen. Drei Minuten vor 12 Uhr sollen Schulstreiks in elf Städten und Gemeinden beginnen, darunter in Annaberg-Buchholz, Plauen, Zwickau, Grimma und Wurzen. In Zittau startet eine Radtour zur Kundgebung in Görlitz. Am Nachmittag findet unter dem Motto "#SachsenzeigtFarbe" eine Kundgebung in Dresden statt.