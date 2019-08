Mit dem Projekt "genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut" haben Schülerinnen und Schüler aus Sachsen 730.000 Euro für soziale Projekte in der Region und auf der ganzen Welt gesammelt. Wie die Sächsische Jugendstiftung am Montag mitteilte, können mit dem Geld aus dem Projekt vier internationale Projekte unterstützt werden - darunter eine Schule und ein Gesundheitsprojekt für junge Mädchen in Burkina Faso.

Einen Tag haben die Schülerinnen und Schüler die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz getauscht. Der so erarbeitete Lohn soll zu 30 Prozent in soziale Projekte an der eigenen Schule und in der Region fließen.