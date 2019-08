Für mehr als 480.000 sächsische Schüler beginnt am Montag nach den Sommerferien wieder der Unterricht. Das sind 6.000 Mädchen und Jungen mehr als im vergangenen Schuljahr. An sieben neuen öffentlichen Schulen wird in Sachsen die Arbeit aufgenommen. Eine davon ist die Universitätsschule Dresden. Das Projekt der Stadt und der TU Dresden gilt als Experiment und beginnt mit 200 Schülern in der Grund- und Oberschule mit den Jahrgängen 1, 2, 3 und 5.