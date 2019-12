"Aktuell arbeiten an der Schule Lehrer, die keine Deutsche-Gebärdensprach-Kompetenz haben", räumt Petra Nikolov vom Landesamt für Schule und Bildung ein. Die Lehrer könnten sich in einem "Mindestmaß" mit den gehörlosen Kindern verständigen. Eine vollumfängliche Kompetenz für die Gebärdensprache haben die Lehrer nicht, die am Schulzentrum unterrichten", so Nikolov. Das wollen die betroffenen Familien nicht akzeptieren. Sie verlangen, dass ihre Kinder in allen Schulstunden fachgerecht in Gebärdensprache unterrichtet werden. Deshalb streiten sie seit Jahren mit der Schulbehörde und vor dem Sozialgericht. Per Klage erreichten sie, dass Gebärdendolmetscher an die Schule geschickt werden. Aber nur 60 Prozent der Schulstunden werden mit entsprechendem Personal besetzt.