v.l.n.r. Beatrice Kleditz (Leiterin der städtischen Kita an der Schleifscheibe 16), Dr. Petra Lauber (Vorstandsvorsitzende Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e. V.) und Sabine Bibas (Amtsleiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung) übergeben die ersten Schulranzen an Kinder aus der Kita an der Schleifscheibe 16 in Dresden Reick. Bildrechte: MDR SACHSEN/Landeshauptstadt Dresden