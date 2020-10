Die Fluggesellschaft Sundair hat sich unter ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahrren begeben. Ein entsprechender Antrag sei beim Amtsgericht in Stralsund, dem Firmensitz, gestellt worden, teilte die Fluggesellschaft am Freitag auf Anfrage mit. Das Unternehmen wolle sich so in Eigenverantwortung neu aufstellen. Das gesamte Flugangebot werde aufrecht erhalten, hieß es weiter. Sundair ist am Flughafen Dresden derzeit die wichtigste Airline für Ferienziele. Bis zu zwei Maschinen sind in Klotzsche stationiert und steuerten in den Herbstferien insbesondere Ziele in Griechenland an. So ist auch am Freitag ein Airbus A320 nach Heraklion auf Kreta gestartet. Für Sonntag stehen erneut Heraklion und Kos im Flugplan.

Sundair übernahm 2019 am Flughafen Dresden wichtige Ferienziele. Bildrechte: dpa