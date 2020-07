In Dresden wird am Sonntag der Hochwasser-Ernstfall geprobt und die Flutschutztore Ostra-Ufer und Weißeritzstraße werden aufgebaut. Auch wenn die Elbe in den vergangenen Sommern eher Niedrigwasser hatte, will die Stadt Dresden dennoch für den Ernstfall vorbereitet sein. Alle Jahre wieder werden deshalb die Dresdner Flutschutztore gereinigt und gewartet. An der Aktion beteiligt sind städtische Mitarbeiter, die Landestalsperrenverwaltung Sachsen und die Untere Wasserbehörde Dresden.