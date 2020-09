Die Autofähre in Pillnitz wird ab dem heutigen Montag generalüberholt. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, können bis zum 25. September keine Fahrzeuge zwischen Pillnitz und Kleinzschachwitz übergesetzt werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im Frühjahr stattfinden. Wegen der vielen Schwalben, die an der Fähre gebrütet haben, wurden sie in den Herbst verschoben. Seit Jahren brüten die Vögel an den Anlegern und direkt an den Fähren.