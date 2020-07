Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Dresden kurz hinter der Flügelwegbrücke ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin in der Unterführung unter der Hamburger Straße auf die Gegenspur geraten. Sie stieß frontal mit einer Frau im ihr entgegenkommenden Pkw zusammen.