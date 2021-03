Ein riesiges, manövrierunfähiges Frachtschiff ohne Motor und Aufbauten wurde am Wochenende über die Elbe bewegt. Das Stromschubschiff "Edda", steuerte den 110 Meter langen, 11,45 Meter breiten und 4,86 Meter hohen Schiffstorso von Tschechien in die Niederlande. Unterstützt wurde es dabei vom Schubschiff "TR 15" als Bugruderhilfe.

Der Stahlrumpf wurde in einer Werft in Nordböhmen gebaut und in der Partnerstadt von Pirna, Děčín (Tetschen-Bodenbach), abgeholt. Durch das Elbsandsteingebirge, vorbei an Dresden und Riesa, ging es am Sonntag über Magdeburg und weiter Richtung Niederlande. Dort soll der Schweröltransporter fertiggestellt werden, teilte die Berliner Reederei Ed Line mit.