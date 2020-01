Die Schwimmhalle am Freiberger Platz wurde fünf Jahre lang umgebaut. Bildrechte: MDR/Dan Hirschfeld



So zog etwa die Saunalandschaft im Nordbad 25 Prozent mehr Gäste an als 2018. In der Sauna im Georg-Arnhold-Bad gab es ein Plus von 13 Prozent. Etwa gleich viele Freizeit- und Vereinssportler wie 2018 besuchten im vergangenen Jahr die sieben Dresdner Schwimmhallen und das obwohl das Nordbad und der Schwimmkomplex Freiberger Straße wegen Sanierungsarbeiten mehrere Wochen geschlossen blieben.