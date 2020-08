Mittwochvormittag in einer Dresdner Schwimmhalle: Grundschüler holen ihre ausgefallenen Schwimmstunden nach. Wegen der Corona-Pandemie mussten im März sämtliche Schwimmstunden in Sachsen ausfallen. Die Stadt Dresden legte ein Ferienkursprogramm in Höhe von 100.000 Euro auf, in das neben Angeboten in Theatern und Museen auch Schwimmstunden angeboten wurden.



Mit Erfolg: Alle Kurse waren restlos ausgebucht. Rund 100 Jungen und Mädchen nutzen die Sommerferien, um sich sicherer im Wasser zu bewegen. Der Dresdner Bildungsbürgermeister Jan Donhauser sagt, die Nachfrage zeige, wie viel Nachholbedarf es gäbe. Die Stadt denke jetzt bereits darüber nach, in den Herbst- und oder Winterferien erneut solche Kurse aufzusetzen. Denn Schätzungen zufolge müssten rund 500 Dresdner Kinder die ausgefallenen Schwimmstunden nachholen.

In Dresden sind die Schwimmkurse alle ausgebucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK