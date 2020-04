Auf der normalerweise viel befahrenen Marienbrücke in Dresden sind am Sonntagvormittag ungewöhnliche Passanten unterwegs gewesen. Eine Schafherde mit etwa 600 Tieren hat die Brücke auf ihrem Weg in ihr Sommerquartier im Ostragehege überquert. Den Winter verbringen die Schafe in Weixdorf, etwa 20 Kilometer vom Ostragehege entfernt.