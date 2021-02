Am späten Nachmittag seien die Einsatzkräfte in Dresden-Klotzsche im Einsatz gewesen. Dort sei der 65-Jährige in seiner Wohnung von den Einsatzkräften überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben zwei Promille Alkohol im Blut. In der Wohnung stellten Beamte die Waffen sicher.