Sozusagen in letzter Sekunde konnten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) Gelder in Höhe von rund 600.000 Euro einwerben. Denn die Aufräumarbeiten an der bereits fertig sanierten Gemäldegalerie liefen auf Hochtouren, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit. Die technischen Anlagen wurden durch den TÜV abgenommen, Lüftungs- und Klimatechnik kontrolliert. Damit hätte der reguläre Betrieb nach fast sechs Jahren Bauzeit im Dezember weitergehen können. Doch den SKD bot sich, nach eigenen Angaben, "eine einmalige Gelegenheit."