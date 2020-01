Der Dresdner Semperopernball vergibt in diesem Jahr den St.-Georgs-Orden an den ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi. Eine Delegation überreicht die Auszeichnung im Bereich Politik und Kultur bereits am Sonntag in Kairo. Der ehemalige General al-Sisi war 2013 durch einen Militärputsch unter seiner Führung an die Macht gekommen. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor.