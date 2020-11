Wegen der Corona-Pandemie wird der Semperopernball von Februar auf Juni verschoben. Auch das Konzept wird überarbeitet, teilte der Verein Semper Opernball mit. So soll es am 25. Juni eine Sommer-Benefizgala geben, bei der Stars der Klassik und der Unterhaltung erwartet werden. Erste Details zu den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und dem neuen Programm will der Verein im Januar bekannt geben.