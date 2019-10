Die Dresdner Stadtverwaltung bietet ab sofort mehr Service für tschechische Besucher. Der Themenstadtplan unter stadtplan.dresden.de steht ab sofort auch in tschechischer Sprache im Internet zur Verfügung. Darin finden Besucher zum Beispiel freie Parkplätze in der Innenstadt. Umfangreiche Informationen gibt es auch zu Park and Ride, Sehenswürdigkeiten oder öffentlichen Toiletten. Der Service funktioniert auch auf mobilen Geräten.



Den tschechischen Nachbarn steht ein langes Wochenende bevor. Am Montag begehen sie den Nationalfeiertag, der an die Gründung des ersten selbstständigen tschechoslowakischen Staates erinnert.



An allen Wochenenden und auch am kommenden Montag fährt für die Besucher aus dem Nachbarland ein zusätzlicher Regionalexpress aus Usti nad Labem nach Dresden und wieder zurück. Die Verbindung war anfänglich für Tagesgäste in der Weihnachtszeit eingerichtet worden und wurde inzwischen auf das ganze Jahr ausgeweitet.