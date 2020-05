26.05.2020 | 05:10 Uhr Stark durch Vielfalt: Wie aus Sandra Julian wurde

Unsere Gesellschaft lebt von ihrer Vielfalt. Dazu gehört das allgemein Gängige und Anerkannte genauso wie das Andersartige und noch nicht so wirklich Akzeptierte - etwa in Sachen Sexualität und Gender: Während sich die Gesellschaft weitestgehend an homo- und bisexuelle Menschen gewöhnt hat, haben es transgeschlechtliche Menschen immer noch schwer. Wie es ihnen geht, hat MDR SACHSEN zum Tag der Vielfalt von einem jungen Dresdner erfahren, der mal eine Dresdnerin war.